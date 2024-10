É amanhã a procissão mais longa das 14 romarias do Círio de Nazaré

Nessa sexta-feira, 11 de outubro, a emoção toma conta de toda a região metropolitana de Belém com o Traslado para Ananindeua e Marituba, a segunda romaria oficial do Círio de Nazaré. A saída será às 8 horas, em frente à Basílica Santuário, e deve percorrer 52,3 quilômetros, até chegar à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Esta também é a primeira procissão com a Imagem Peregrina de Nazaré vestida com o novo manto, que será apresentado nesta quinta, em missa na Basílica Santuário, a partir das 18h.

O Traslado irá passar pela avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, BR-316, Rua São Benedito, passagem Jarbas Passarinho, rodovia Transcoqueiro, rodovia Mário Covas, avenida 3 Corações, travessas WE 31 e WE 16, rua da Providência, avenida D. Vicente Zico, travessa WE 54, avenida Milton Taveira, travessas WE 68, SN 21, WE 72, 73 e 75, SN 24, avenida Arterial 5-A, Estrada do Icuí-Guajará, rua Santa Fé, avenida professor Amintas Pinheiro, estrada do Guajará, avenida Independência, avenida Arterial 5-A, avenida Rio Solimões, estrada do Curuçambá, estrada do Maguari, avenida Cláudio Sanders, retornando para a BR-316.

A duração prevista é de 10 horas, terminando por volta de 18h. Ao longo dessas horas, a procissão deve envolver cerca de um milhão e quinhentas mil pessoas. Todo o percurso tem organização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Guarda de Nazaré, DETRAN, Batalhão Águia da PM, Guarda Municipal de Belém (GMB), Guarda Municipal de Ananindeua (GMA), Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), SEMOB, SEMUTRAN de Ananindeua, SETRAN de Marituba e Corpo de Bombeiros.

A PRF informou que um efetivo de 110 PRFs estarão envolvidos diretamente com a escolta, além de 66 viaturas, sendo 49 motocicletas e 17 carros. Já o DETRAN e Batalhão Águia da PM estarão com cerca de 50 motocicletas.

Ainda na sexta-feira, às 7 horas, antes do Traslado para Ananindeua, será realizada a missa presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, na Basílica Santuário. Na chegada do Traslado, Dom Darci José Nicioli, arcebispo de Diamantina, em Minas Gerais, irá celebrar a missa que abre a noite de vigília até a celebração preparatória para a Romaria Rodoviária, que sai no sábado de manhã rumo a Icoaraci. Paulo Morelli assina a decoração do andor que conduzirá Nossa Senhora de Nazaré no Traslado deste ano.

HISTÓRIA

A procissão é realizada desde 1992 e é a mais longa de todas as romarias do Círio. Foi com Dom Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese de Belém no período de 2004 a 2009, que o traslado para Ananindeua passou a percorrer os bairros mais necessitados e distantes, alterando a procissão em aproximadamente 20 km, para enfatizar a evangelização para todos. No trajeto, empresas, órgãos públicos, instituições, condomínios residenciais e vários devotos prestam homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. As descidas da Imagem Peregrina estão programadas em três pontos: Hospital Ophir Loyola, Shopping Castanheira e Paróquia Cristo Rei, na Guanabara.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

