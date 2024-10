Israel promete resposta contra o Irã “poderosa e surpreendente”

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse nesta quarta-feira (9), durante uma visita à diretoria de inteligência das Forças de Defesa de Israel (FDI), que a resposta do país ao bombardeio realizado pelo Irã em 1º de outubro será um ataque “poderoso, preciso e, acima de tudo, surpreendente”.

– Eles não entenderão o que aconteceu e como aconteceu – afirmou Gallant, segundo seu gabinete.

O ministro da Defesa de Israel declarou que o ataque realizado pelo Irã – que consistiu em 180 mísseis balísticos disparados contra o território do país – foi “agressivo”, mas não preciso.

O bombardeio iraniano deixou apenas uma pessoa morta, apesar de seu tamanho – um palestino na cidade de Jericó, na Cisjordânia, que foi esmagado por destroços da interceptação de um dos mísseis.

Além disso, as FDI reconheceram que alguns mísseis conseguiram atingir o centro e o sul do país, nas imediações de bases como Nevatim, no deserto de Negev, e Tel Nof, no centro do país, mas as autoridades israelenses desde então se vangloriam de que elas ainda estejam funcionando.

– A força aérea não foi atingida, todas as pistas estão operacionais, nossas atividades continuam, nenhum avião foi danificado, nenhum soldado ou civil foi ferido – acrescentou Gallant, ignorando a vítima palestina.

Nesta quarta, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir a retaliação de Israel contra o Irã, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

*EFE

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN