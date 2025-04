Envolvido em suspeita de manipulação, Ênio volta a jogar pelo Juventude

Atacante entrou no segundo tempo da vitória sobre o Ceará neste sábado (12)

O atacante Ênio, do Juventude, voltou a jogar pelo clube neste sábado (12). O jogador estava afastado, após ter sido afastado por envolvimento em suspeita de manipulação na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ênio entrou aos 19 minutos do segundo tempo, substituindo o atacante Batalla, na vitória sobre o Ceará pela terceira rodada do Brasileirão. No momento da substituição, o jogo estava empatado em 1 a 1, depois, aos 22 minutos, Matheus Babi marcou o segundo gol do Juventude, garantindo a vitória e os três pontos.

Caso Ênio

No jogo entre Juventude e Vitória, no dia 29 de março, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Ênio levou cartão amarelo aos 36 minutos do primeiro tempo, por reclamação. Esse cartão levantou suspeita de manipulação de resultados por casas de apostas.

O jogo foi realizado no Estádio Alfredo Jaconi e terminou em 2 a 0 para a equipe gaúcha, com dois gols de Gabriel Taliari.

A Superbet foi uma das empresas que percebeu movimentação suspeita e reportou o alerta para a Ibia, organização internacional que busca manter e proteger a integridade do esporte e do setor de apostas.

A Ibia, então, enviou um relatório para as autoridades brasileiras com os dados sobre a suspeita das casas em relação ao lance. De acordo com o reporte, divulgado pelo GE e confirmado pela CNN Brasil, o volume de apostas em um cartão amarelo para Ênio foi muito alto.

Afastamento

Depois da repercussão do caso, o Juventude optou por afastar o jogador. O atacante nem viajou com o elenco para o jogo contra o Botafogo pela segunda rodada do Brasileirão no último sábado (5).

À CNN, o clube disse que sua ausência na partida se devia a uma “decisão interna”. Posteriormente, o Juventude decidiu reintegrar o atacante Ênio ao elenco.

Na última quarta-feira (9), Ênio se pronunciou sobre o caso. Em nota publicada nas redes sociais, o jogador negou qualquer relação com esquemas de apostas e se disse disponível para colaborar com as investigações. Ênio também justificou que o amarelo recebido por reclamação resultou de uma falta não marcada pelo árbitro.

