Equatorial Pará promove melhorias na rede de energia elétrica

Por conta do serviço, parte da BR-316 precisará ser interditada

A Equatorial Pará informa que no próximo sábado, 11 de maio, a partir das 6h da manhã, realizará um trabalho de energização de redes de alta tensão, que ficam localizadas no KM 71, em frente à Fazenda 3 Marias, em Castanhal. Por conta das atividades, uma das faixas da Rodovia BR 316 será bloqueada. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e estará no local para dar apoio às atividades da distribuidora. A previsão é que o serviço seja concluído às 8h30.

Com o serviço, a Equatorial Pará fará a energização de uma linha de 138 mil quilovolt (KV), para um novo ponto de suprimento que vai melhorar o fornecimento de energia elétrica para as cidades de Castanhal, Terra Alta, São Francisco do Pará, Inhangapi, Colares, Curuçá, Marapanim, Vigia e São Caetano de Odivelas.

A Equatorial Pará reforça que toda falta de energia deve ser registrada nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.