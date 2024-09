Espetáculo “O Palco Encantado do Rock no Brasil – Rock Para Crianças” chega a Belém com duas apresentações nos dias 28 e 29 de setembro

Espetáculo conta a história do rock nacional desde a década de 50 até os dias atuais passando por Celly Campello, Blitz, Lulu Santos, O Rappa, entre outros

Rockeiros e rockeiras de todas as idades, preparem-se, pois o espetáculo “O Palco Encantado do Rock no Brasil – Rock Para Crianças” está chegando para duas apresentações no Teatro do Sesi, em Belém/PA, nos dias 28 e 29 de setembro.

Com patrocínio máster da BB Seguros, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a peça infantil musical é uma interpretação cênica com os principais trechos das canções de maior sucesso do rock nacional, que passam por artistas como Roberto e Erasmo Carlos, Mutantes, Secos e Molhados, Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr., O Rappa, Pitty, entre muitos outros que fizeram história, com coreografias típicas do gênero, que promoverão uma viagem desde a década de 50 até os tempos atuais.

Os diálogos em forma de dramaturgia dos 6 artistas do elenco, além de banda ao vivo, vão encantar e divertir crianças e adultos, trazendo os principais personagens do rock and roll no Brasil, com projeções virtuais mapeadas através de painéis em LED.

“A expectativa para retornar ao estado é a melhor possível, ainda mais depois de uma apresentação super especial no ano passado, quando os ingressos foram todos esgotados antes mesmo do dia do evento. Se apresentar em Belém traz uma representatividade muito grande para nós, porque a gente consegue levar um espetáculo grandioso, com música e história do rock, também para a região norte do país, onde a gente percebe que existe uma ausência de espetáculos nesse segmento. A ideia é dar continuidade na proposta de trazer conhecimento musical para as crianças, agora com a história do rock brasileiro, com muitos sucessos e diversão para toda a família. Foi um pedido recorrente na edição passada, quando falamos sobre o rock internacional e quem manda é o público!”, declara Ana Ferguson, diretora geral e uma das idealizadoras e roteiristas do espetáculo.

Em um cenário lúdico, com elemento inflável e interativo, os atores, cantores e músicos da banda promoverão um momento inesquecível para toda a família.

“O apoio à cultura é uma prioridade, uma maneira de colaborar para a construção de uma nova visão de mundo, valorizando a arte como instrumento de consciência social. A temporada anterior foi um sucesso e atingimos o objetivo de reunir famílias, colocando crianças e adultos em sintonia. Nesta temporada a produção privilegiará as bandas e artistas brasileiros do rock, reforçando nosso compromisso com a diversidade e a riqueza da música nacional.“, destaca Luciana Garrone, gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

Entre 2022 e 2023, o espetáculo viajou por todo o país com o nome “Rock para Crianças – A História do Rock”, contando a trajetória do gênero no mundo todo e levando clássicos do rock internacional que fizeram famílias inteiras vibrarem e cantarem junto ao som de hinos de Elvis Presley, Rolling Stones, Beatles, Queen, Led Zepellin, Bon Jovi, entre outros, promovendo um verdadeiro encontro de gerações através da linguagem universal, que é a música. Em 2024, eles continuam essa jornada focados no rock brasileiro.

Serviço:

“O Palco Encantado do Rock no Brasil – Rock Para Crianças”

Data: 28 e 29 de setembro

Horário: 16h

Local: Teatro do Sesi – PA

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540 (Entrada pela Dr. Freitas), Belém | Pará

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/96817/d/270592/s/1848119

Classificação: Livre

Foto destaque: Thiago Sabino