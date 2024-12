Estação promove campanha de doação de brinquedos com visita do Papai Noel, no dia 23

Na segunda-feira, 23, a Estação das Docas receberá uma visita muito especial do Papai Noel. O Bom Velhinho estará no armazém 1, para encantar as crianças que forem visitá-lo e, ao mesmo tempo, convida a todos a tornar o Natal de outros pequeninos inesquecível. Para isso, basta doar um brinquedo e, como agradecimento, o visitante ganhará uma foto impressa ao lado do Noel.

Para manter vivo o verdadeiro significado de amor e solidariedade que o Natal carrega, a Organização Social Pará 2000, em parceria com o projeto social “Liga do Bem” vem recebendo, desde o dia 13 de dezembro, doações de brinquedos para alegrar o coração de todas as crianças.

O “Liga do Bem” já ocorre há 12 anos e durante todo o ano trabalha na arrecadação de brinquedos “Já são cinco anos de parceria. A visibilidade de poder estar nos espaços como o Mangal, o Utinga e a Estação, só aumenta essa rede de solidariedade. Convido todos para esse dia em especial, venha para a Estação e traga a sua doação”, comenta Marcelo Casanova, coordenador do projeto,

No dia de Natal, a Liga do Bem faz a culminância das ações com a entrega de brinquedos a crianças carentes ao longo da BR-316 até a estrada de Mosqueiro.

“O Papai Noel é mais que um símbolo natalino, ele representa solidariedade, generosidade, carisma e cuidado. E o Natal se trata justamente disso, um momento de compaixão e boas ações. Por isso convidamos a todos os visitantes a fazerem parte desta campanha para tornar essa data especial para todas as crianças, mantendo vivo o encanto e a esperança do Natal”, afirma Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000.

O Projeto Natal da Estação é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, através da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais do espaço.

Serviço:

23/12 (segunda-feira)

17h – Papai e Mamãe Noel

Local – Árvore montada no Armazém 1

25/12 (quarta-feira)

16h – Parada de Natal

Funcionamento no Natal: Na semana das comemorações natalinas, a Estação funcionará normalmente, de 10h à 00h, tendo horário diferenciado apenas na véspera de natal, dia 24, quando estará aberta de 10h às 15h, excepcionalmente.

Serviço:

Funcionamento na semana do Natal

23/12 (segunda-feira) – 10h à 00h

24/12 (terça-feira) – 10h às 15h *excepcionalmente

25/12 (quarta-feira) – 10h à 00h

26/12 (quinta-feira) – 10h à 00h

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos/Pará 2000