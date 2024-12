Estrategista de Trump desmaia ao vivo durante evento em NY

Alex Bruesewitz, estrategista político do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, desmaiou durante um discurso no evento anual do New York Young Republican Club. O episódio aconteceu em Nova Iorque, neste domingo (15).

O estrategista e CEO da consultoria X Strategies estava falando sobre a atuação de Trump na política, com aliados como Steve Bannon e Dan Scavino presentes.

Bruesewitz, de 27 anos, começou a demonstrar sinais de mal-estar e, por fim, caiu sobre o púlpito. Ele foi socorrido e levado para os bastidores, onde recebeu avaliação médica.

Trump foi informado sobre o ocorrido e desejou uma recuperação rápida para Alex. As informações são do site O Antagonista.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube RSBN