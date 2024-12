Processo Seletivo do CIIR tem oportunidades para assistente de Oficina Ortopédica

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está realizando Processo Seletivo (PS) para vaga de assistente de Oficina Ortopédica. Os interessados podem se candidatar até o próximo dia 23 deste mês, por meio da plataforma Burh.

O CIIR informa que procura candidatos com habilidades manuais e com potencial de aprendizagem. A oportunidade também é direcionada a Pessoas com Deficiência (PcD). O Centro oferece benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e estacionamento.

Os currículos serão triados conforme os critérios do setor de Recursos Humanos (RH) da instituição. Os candidatos que tiverem o currículo aprovado serão informados sobre o local e o horário de provas e entrevistas.

Requisitos e informações sobre a vaga: ensino médio completo; desejável estudante de Educação Física; possuir cursos complementares, como informática básico, e conhecimentos técnicos específicos: habilidades manuais e capacidade de aprendizagem na área de oficina, acesse aqui para se candidatar.

Serviço:

O CIIR é um órgão do governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Texto de Tarcísio Barbosa / Ascom CIIR

Fonte: Agência Pará/Foto: Thiago Gomes/Ag Pará