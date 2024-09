Estudantes da rede estadual participam de ‘aulão’ preparatório do Enem

O fim de semana foi de muito estudo para os estudantes da rede estadual que estão se preparando para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No último sábado (28), mais de 40 estudantes, de quatro escolas da Região Metropolitana de Belém, participaram de um aulão do Enem, promovido pela Diretoria Regional de Ensino (DRE) Belém 3, no auditório do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, em Belém.

A programação contou com revisão de disciplinas, dicas para resolver as questões e para escrever uma boa redação. Uma oportunidade para os estudantes relembrarem os conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia, História e Redação.

“O curso que eu quero fazer é Biologia e eu achei muito importante essas aulas, porque ajudam demais na preparação desta prova. Ter essa oportunidade de bons profissionais para nos explicar é gratificante”, conta Karina Alves, estudante da Escola Estadual Amílcar Alves Tupiassú.

Já para Geovana Gonzaga, estudante da Escola Estadual Mário Chermont, ressalta que os conteúdos foram muito bem explicados. “Foi a primeira vez que vim e eu já amei os professores, as explicações foram ótimas, e compreendi tudo da melhor maneira. Então, ter essas aulas, que são totalmente diferentes do nosso dia a dia, vai nos ajudar muito”, disse a estudante.

As Escolas Estaduais que participaram foram a Escola Amílcar Alves Tupiassú, Escola Edgar Pinheiro Porto, Escola Mário Chermont e a Escola Frei Daniel.

O próximo aulão está marcado para o dia 19 de outubro, com aulas das disciplinas de Matemática, Química, Biologia e Física.

Exame Nacional – O Enem 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, além da redação, são aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias.

