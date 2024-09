Claudionor Moreira apresenta crescimento ascendente em todas as pesquisas para prefeito em Capanema

O candidato a prefeito de Capanema, município do nordeste paraense, Claudionor Moreira (PP), da Coligação Capanema Pode Mais, vem apresentando um crescimento cada vez maior nas pesquisas de intenção de voto realizadas. Pesquisa oficial publicada pela empresa Janildo da Costa Silva, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (T.R.E) sob o número 03394/2024 sobre a corrida eleitoral no município, quando se estimula os nomes a prefeito, mostra um cenário em que Claudionor Moreira (PP) aparece liderando a corrida eleitoral para prefeitura no município com 43,31% das intenções de voto. Já o candidato Alexandre Buchacra (MDB), aparece na segunda colocação com 26,35% e Zé Emídio (PL) em terceiro lugar, com 13,77%, na pesquisa estimulada. Eleitores indecisos e que não sabem em quem votar somam 12,91% e os que irão votar branco e nulo são 3,59%.

Na pesquisa espontânea, Claudionor Moreira (PP) aparece também liderando com 39,54%, enquanto Alexandre Buchacra (MDB) fica em segunda colocação com 26,51%. E Zé Emídio (PL), com 7,99%.

Quanto ao índice de rejeição, Alexandre Buchacra (MDB) continua em primeiro lugar entre o eleitorado do município de Capanema com 42,32%. Já o nome de Claudionor Moreira só possui 18,16% de rejeição.

A pesquisa foi realizada no período de 23/09 a 28/09/24 em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural, tendo como responsável técnica Natália Seabra dos Santos (CONRE 9553). A amostra foi coletada entre 500 eleitores, tendo uma margem de erro de 4,36% pontos para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa, e um nível de confiança de 95%.

Imagens: Divulgação