Estudantes da rede pública do Estado viajam para intercâmbio em Portugal

Estudantes da rede pública estadual no município de Ourém, no nordeste do Pará, estão se preparando para fazer intercâmbio cultural na cidade de Ourém, em Portugal. Cinco estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Ângelo Moretti foram selecionados para a viagem, que objetiva aproximar os jovens estudantes das duas cidades “irmãs”, por meio de troca de experiências e conhecimentos.O intercâmbio será realizado entre os dias 24 de março e 1º de abril.

Os estudantes serão acompanhados pela diretora da Escola Padre Ângelo Moretti, Maria Raimunda Siqueira; professora de Geografia e Estudos Amazônicos, Roseleia Lima, e pela diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Socorro Oliveira da Rocha, Celene de Oliveira, onde o projeto começou. Todos vão conhecer diversos pontos históricos da cidade portuguesa, em um roteiro turístico, ambiental, religioso e educacional.Para Felipe Matos Santana, estudante da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Padre Ângelo Moretti, que vai viajar pela primeira vez ao exterior, há muita expectativa.

“É a minha primeira vez viajando para fora do Brasil, e eu realmente estou muito animado. A minha expectativa para a viagem é muito boa. Espero aprender muito lá e trazer esse aprendizado para os meus colegas aqui de Ourém, além de representar principalmente a minha cidade. E eu não posso esconder que estou um pouquinho nervoso, mas é uma mistura de muita felicidade também”, disse o estudante.

Oportunidade – Ainda segundo o estudante, o projeto é uma grande oportunidade de vida. “Eu acho que esse projeto é uma forma de conhecer novas culturas, uma forma revolucionária. É uma oportunidade única, e eu vou realizar um sonho, que é viajar para outro país, graças a Deus”, destacou Felipe.Além de Felipe Matos Santana, os estudantes Emily Ribeiro Sarmento, Maurício Picanço de Sousa, Francisco Luciano Souza e Leila Cristina Souza – todos da 1ª série do Ensino Médio – vão viajar para Portugal.De acordo com a diretora Maria Raimunda Siqueira, por meio do projeto os estudantes terão conhecimentos que vão além da vida acadêmica.

“Vai servir como aprendizado e enriquecimento para a vida desses alunos. Estamos planejados e muito organizados para esse intercâmbio. Ansiosos, e esperando que seja o melhor possível. Afinal, é a primeira vez que nossos alunos vão viajar de avião”, contou.O Projeto “EU NO MUNDO #AMOURÉM” é uma iniciativa da Assembleia Municipal de Ourém de Portugal e do Agrupamento de Escolas, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Além de Ourém, no norte do Brasil, outras três cidades de países distintos integram o projeto: Le Pléssis Trévise, na França, Altotting, na Alemanha, e Czestochowa, na Polônia.Na cidade paraense, a Escola Estadual Padre Ângelo Moretti foi escolhida por sua tradição educacional e por ser a única a atender o público do 8º ano do ensino fundamental, solicitado pelo projeto.Designada “AMOURÉM”, a iniciativa foi lançada em 2018, com a realização de um encontro para aproximar jovens estudantes de Ourém, no Pará, e Ourém, em Portugal. Mas, devido à pandemia de Covid-19, o projeto foi interrompido. Em 2022 começou a ser retomado, expandindo para outras cidades com as quais o município de Ourém tem relações de amizade e cooperação.O projeto objetiva, ainda, que os jovens percebam a importância das relações multiculturais da sociedade atual e que tenham orgulho de sua terra. Para isso, cada aluno é desafiado a estudar a sua localidade, abrangendo as várias áreas curriculares, como história, ciências, geografia, inglês, francês e música.

Texto: Fernanda Cavalcante – Ascom/Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação