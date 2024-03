Trio investigado por homicídio doloso é preso, em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), em parceria com a Divisão de Homicídios (DH), cumpriu, na última quinta-feira, 21, mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar por homicídio doloso, nos municípios de Belém e Ananindeua, na Região Metropolitana.

Denominada operação “Ruta”, que em português quer dizer “rota”, tem como alvo a investigação do homicídio praticado contra um colombiano, no dia 28 de abril de 2023, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O crime teria sido motivado por uma disputa por clientes de agiotagem. A vítima, após ser desligada do “trabalho” ilícito, passou a atender os clientes dos antigos chefes. Meses antes do homicídio, os suspeitos praticaram um atentado contra o homem, na Feira do Barreiro.

“Durante o cumprimento da Ordem Judicial, duas mulheres e um homem foram encaminhados à delegacia, enquanto um quarto suspeito envolvido no homicídio se encontra na condição de foragido. A Polícia Civil segue com a operação para identificar e localizar os demais envolvidos”, informa Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Em cumprimento aos mandados de busca, foram apreendidas duas motocicletas, um capacete e uma arma de fogo, possivelmente utilizados no crime, além de diversos aparelhos celulares.

“O crime ocorreu praticamente em frente à DHM, na Rodovia Mário Covas. A vítima seria um agiota, e ontem, foram cumpridos cinco mandados de buscas e três de prisão preventiva”, explica Marco Antônio, diretor da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM).

O trio foi conduzido à unidade policial e é mantido à disposição do Poder Judiciário.

Texto: Talita Azevedo, sob supervisão de Laís Menezes

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação