Exposição ‘Juruti Festival das Tribos’ retorna a Belém no Palacete Faciola

A partir desta quinta-feira (17), o Centro Cultural Palacete Faciola, em Belém, recebe a exposição fotográfica Juruti Festival das Tribos – A Celebração, do fotógrafo paraense Alexandre Baena. A mostra retorna à capital paraense após percorrer as cinco regiões do Brasil. A abertura ao público será às 18h, com entrada gratuita.

Lançada originalmente em 20 de fevereiro de 2024 no Senado Federal, em Brasília (DF), a exposição celebrou os 200 anos da instituição e passou por diversas capitais, como Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Salvador (BA) e Manaus (AM), além do município de Juruti, no oeste paraense, durante o Festribal 2024, que completou 30 anos. Mais de 32 mil visitantes conferiram de perto as imagens que retratam a celebração e a identidade dos povos originários Munduruku e Muirapinima.

Edição especial – Agora, a exposição ganha uma edição especial em Belém, em homenagem aos 80 anos do senador Jader Barbalho, idealizador do projeto. “Foi uma grande honra receber a missão do senador Jader em levar para as cinco regiões do país uma das mais exuberantes festividades da Amazônia paraense”, destaca Alexandre Baena. “A conexão da nossa cultura através da exposição plantou sementes e despertou o interesse em conhecer ainda mais a nossa Juruti e as tradições dos povos originários”, completa o fotógrafo e curador da mostra.

Alexandre Baena, que também é publicitário, cineasta e documentarista, tem uma extensa trajetória internacional, com trabalhos exibidos no Brasil, França, Itália, Inglaterra, Suíça e Portugal. Em 2023, realizou sua primeira itinerância nacional com a exposição Esmolação – Imagens da Marujada de Bragança, que percorreu seis estados brasileiros, incluindo o Museu de Arte Sacra de São Paulo e o Senado Federal.

A exposição Juruti Festival das Tribos tem o patrocínio do Governo do Pará, por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará), Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Estado de Turismo (Setur), além da Prefeitura de Juruti. A realização é da MAB Comunicação. (Com informações da assessoria da exposição)

Serviço: Exposição: Juruti Festival das Tribos – A Celebração. Abertura: 17 de outubro de 2024 (quinta-feira), às 18h, no Centro Cultural Palacete Faciola – Avenida Nazaré, nº 138. Período de visitação: até 17 de janeiro de 2025. Entrada franca.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alexandre Baena