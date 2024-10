Parazão Feminino, mesmo sem logística financeira, conta com dez clubes na temporada de 2024

Chegou a hora das mulheradas no campo de futebol. Começa no domingo, 20, o campeonato paraense de futebol feminino versão 2024, chancelado pela Federação Paraense de Futebol [FPF]. São quatro jogos na rodada de abertura. Nesta temporada, dez times alinham na disputa que promete ser bem acirrada entre os favoritos, sobretudo da parte dos titãs Clube do Remo e Paysandu, os maiorais da competição.

Os dez times estão alocados em duas chaves de cinco cada. No grupo A estão: Clube do Remo, Cruzeirão Sport Club de Icoaraci, Atlético JM9 Futebol Clube, Tuna Luso Brasileira e Castelo dos Sonhos.

O grupo B está formado pelo Paysandu Sport Club, Associação Atlético Tiradentes, Associação Atlética e Cultural Cabanos, Ponte Nova Futebol Clube e Atlético Boca Juniors do Pará.

No formato da disputa os clubes se enfrentam dentro de cada grupo em jogos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para a fase final do campeonato.

Como não há patrocínio para a competição, cada clube é responsável pelas suas despesas com transporte, hospedagem e alimentação, assim também nos pagamentos das despesas com quadro de arbitragem e do quadro móvel da FPF.

RODADA

Confira, abaixo os jogos da primeira rodada

9h30: Clube do Remo x Atlético JM9- CT Buritirama Clube do Remo

15h: Cabanos x Boca Juniors- Campo Ceju – 3

15h30: Paysandu x Tiradentes- Campo Ceju- 2

15h30: Cruzeirão x Tuna Luso – Campo Ceju- 1 Colaborou Braz Chucre (Ronabar)/Imagens: Arquivo