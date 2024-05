Incêndio de madrugada destrói três casas no Barreiro

Um incêndio que se iniciou por volta das 5h da manhã deste domingo, 12, destruiu ao menos três casas no bairro do Barreiro, em Belém.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionado e iniciou o combate às chamas, evitando que o fogo se propagasse a outros imóveis da vizinhança. Depois, teve início a operação rescaldo, com o resfriamento do local para evitar a volta do fogo.



Uma perícia irá identificar a causa do incêndio.Pela manhã, curiosos observavam a destruição. Não sobrou nada. A Defesa Civil Municipal se fez presente no local para as providências iniciais cabíveis.

Imagens: Erison Junior/Ronabar