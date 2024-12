Festa de Natal leva esperança e alegria às crianças atendidas pela Uremia

A Unidade de Referência Materno-Infantil e Adolescente (Uremia) promoveu, nesta terça-feira, 17, uma celebração especial de Natal voltada para crianças de todos os programas da Uremia, especialmente as que convivem ou são expostas ao HIV. A programação incluiu contação de histórias, presença do Papai Noel, entrega de presentes, lanches e brincadeiras com brinquedos como pula-pula e piscina de bolinhas.

A ação foi realizada em parceria com o projeto Arte Pela Vida, que há anos atua junto à Uremia, e contou também com o apoio do Projeto Luz. A diretora da unidade, Elane Oliveira, ressaltou a importância de iniciativas como essa, que vão além do cuidado médico e promovem acolhimento e esperança para os pacientes e suas famílias.

“A intenção é proporcionar um momento especial, além das consultas e dos tratamentos. É uma forma de trazer esperança e alegria para crianças, adolescentes e adultos que estão em nossos programas, especialmente os que convivem com HIV ou outras patologias. Muitas vezes, essas crianças são sensíveis emocionalmente e vivem em situações de vulnerabilidade. Esse tipo de ação traz uma nova perspectiva para elas e suas famílias. Ver os pequenos sorrindo e aproveitando é uma verdadeira transformação, porque elas saem daqui com lembranças felizes e, principalmente, com a sensação de que são acolhidas e valorizadas”, destacou Elane.

Acolhimento à família – A festa também foi um momento especial para as famílias, que puderam acompanhar de perto a felicidade das crianças em um dia repleto de atividades. Lucas Duarte, pai do pequeno Heitor Lucas, compartilhou sua experiência com o acompanhamento de saúde do filho e destacou a importância de momentos como esse.

“O Heitor faz acompanhamento por toxoplasmose, mas, graças a Deus, está tudo bem. É fundamental manter os exames em dia, as consultas e as vacinas, porque a saúde vem sempre em primeiro lugar. Apesar de ele ser tão pequeno, está aproveitando muito aqui hoje. Esse evento é muito bom, traz alegria para as crianças e para nós também, que acompanhamos tudo isso. Gostei bastante”, disse Lucas.

Além de celebrar o Natal, a ação buscou proporcionar um momento de leveza e alegria para crianças e adultos que enfrentam desafios diários relacionados à saúde. Segundo Elane Oliveira, a humanização no atendimento é essencial e tem impacto direto na recuperação e no bem-estar dos pacientes.

Ao final do evento, cada criança recebeu um presente de Natal e levou consigo uma lembrança não apenas material, mas emocional, de um dia especial repleto de sorrisos, brincadeiras e esperança. A celebração reafirmou o compromisso da Uremia e de seus parceiros em proporcionar cuidado integral, humanizado e cheio de afeto para aqueles que mais precisam.

Texto: Bianca Botelho – Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação