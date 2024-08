Festival Folclórico de Santarém: 05 Aros, Bofes e Babados, Furacão Junino e Sedução de Carimbó são os grandes campeões

Na segunda-feira, 12, ocorreram os procedimentos para apuração das notas dos jurados do 48º Festival Folclórico de Santarém, realizado pela Comissão do Festival Folclórico de Santarém, em parceria com a Prefeitura de Santarém e instituições de segurança. Os campeões foram a Quadrilha 05 Aros (Quadrilha Tradicional), Bofes e Babados (Quadrilha Humorística), Furacão Junino (Quadrilha Estilizada) e Sedução de Carimbó (Carimbó).

Resultados:

I-Categoria – Quadrilha Tradicional

1º Lugar: Quadrilha Tradicional 05 Aros

Premiação: R$ 15 mil reais + Troféu

2º Lugar: Quadrilha Tradicional “Flor do Pará”

Premiação: R$ 10 mil reais + Troféu

3º Lugar Quadrilha Tradicional “Coração Paraense”

Premiação: R$ 5 mil reais + Troféu

II-Categoria – Quadrilha Humorística

1º Lugar: Quadrilha Humorística “Bofes e Babados”

Premiação: R$ 15 mil reais + Troféu

2º Lugar: Quadrilha Humorística “Fuzuê das Laranjeiras”

Premiação: R$ 10 mil reais + Troféu

3º Lugar Quadrilha Humorística “As Turbinadas da Bebel”

Premiação: R$ 5 mil reais + Troféu

III-Categoria – Quadrilha Estilizada

1º Lugar: Quadrilha Estilizada “ Furacão Junino”

Premiação: R$ 15 mil reais + Troféu

2º Lugar: Quadrilha Estilizada “Junina Caipira”

Premiação: R$ 10 mil reais + Troféu

3º Lugar Quadrilha Estilizada “ Big Ben”

Premiação: R$ 5 mil reais + Troféu.

IV-Categoria – Carimbó

1º Lugar: “Sedução de Carimbó”

Premiação: R$ 15 mil reais + Troféu

2º Lugar: “Festa de Carimbó”

Premiação: R$ 10 mil reais + Troféu

3º Lugar: “Conquista de Carimbó”

Premiação: R$ 5 mil reais + Troféu

Imagem: Agência Santarém