Presidente do PT ataca imprensa; Estadão e Folha, maiores defensores da campanha contra Bolsonaro, foram os alvos

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (12), para atacar a imprensa. Em seu perfil na rede social X, a deputada federal disparou contra os editoriais do Estadão e da Folha de S.Paulo, que criticaram a gestão do presidente Lula.

Ao Estadão, Gleisi atribuiu os adjetivos “anacrônico”, “pusilânime” e “revanchista”, e foi além.

“Anacrônico, porque ainda vive no tempo da Guerra Fria; pusilânime, porque não tem coragem de denunciar o genocídio em Gaza, e revanchista, porque não perdoa a resiliência do campo popular e de esquerda no Brasil”, disse a petista ao declarar que Lula foi “alvo dessas ofensas no editorial desta segunda-feira” no Estadão.

Em seguida, na mesma publicação, a parlamentar enalteceu o presidente e voltou a citar o jornal.

“Foi Lula quem recolocou o Brasil no mapa político, econômico e ambiental do planeta, em todos os seus mandatos, apesar do Estadão e outros”. Ela esqueceu de dizer que parte da imprensa, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi a maior responsável pela eleição de Lula, que foi condenado em segunda estância, esteve na cadeia e foi descondenado; esqueceu que o governo do PT foi responsável por um dos maiores escândalos de corrupção que se tem conhecimento na história do Brasil.

Em outro post na mesma data, a mandachuva do PT se dedicou a criticar, também, a Folha de S.Paulo. Hoffmann se referiu ao veículo de imprensa como “mídia mercadista”, acusando-a de ser elitista.

“Diante dos dados positivos da economia, com mais emprego, salário e renda, a mídia mercadista volta a pressionar por um aumento ainda maior na taxa de juros, mesmo com a inflação nos limites da meta. Afinal de contas, querem que o presidente Lula reduza os salários e faça o desemprego voltar?”

“E o editorial da Folha de S.Paulo insiste no corte de recursos da saúde, educação e previdência. No país desse pessoal não tem lugar para pobre, trabalhador e aposentado. Só para ricos e especuladores – afirmou Gleisi.

