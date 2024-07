FGTS: como ele realmente funciona e pode beneficiar você!

Desde a sua criação em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem sido um importante aliado dos trabalhadores brasileiros. Mas você sabe realmente como ele funciona e quais benefícios ele traz na prática? Hoje, vamos esclarecer de que maneira esse recurso beneficia efetivamente os trabalhadores ao longo de sua jornada profissional.

Criado durante o governo militar de Castelo Branco, o FGTS foi pensado como uma forma de proteger o trabalhador brasileiro ao ser demitido sem justa causa. Por meio de depósitos mensais realizados pelos empregadores, os trabalhadores acumulam um montante que pode ser utilizado em diversas situações. Vamos entender melhor como isso funciona?

O que é e como funciona o FGTS?

Todo contratado com carteira assinada no Brasil tem direito ao FGTS. Os empregadores devem depositar, mensalmente, 8% do salário bruto de cada empregado em uma conta vinculada a esse fundo, criada automaticamente ao se iniciar o contrato de trabalho. Esse valor não afeta o salário líquido recebido pelo trabalhador, funcionando como uma poupança forçada, que garante um suporte financeiro em momentos de necessidade.

Quais são as principais utilizações do FGTS?

Ao contrário do que muitos pensam, o FGTS não se limita apenas a servir como recurso financeiro para após a demissão. Ele também pode ser utilizado para a aquisição de imóveis, pagamento de parte do financiamento habitacional, em situações de desastres naturais onde o trabalhador reside, e até mesmo para tratamento de doenças graves. Isso mostra a versatilidade deste benefício, que se adapta às diversas necessidades do trabalhador brasileiro.

Como realizar o saque do FGTS?

O processo para sacar o FGTS foi simplificado ao longo dos anos. No caso de demissão sem justa causa, o acesso ao valor total é garantido. Existem, ainda, modalidades como o saque-aniversário. O saque-aniversário, introduzido em 2019, permite ao trabalhador uma nova maneira de acessar esse recurso. Nessa modalidade, é possível sacar anualmente uma parte do saldo acumulado, no mês de aniversário do titular da conta.

Embora sedutor, ao escolher essa modalidade, o trabalhador abdica do direito de sacar o saldo total em caso de demissão sem justa causa, ficando restrito ao recebimento da multa rescisória de 40%. Essa opção deve ser considerada com cautela, pesando-se os prós e contras conforme a situação financeira e os planos de cada um.

Impactos positivos do saque-aniversário para economia

A implementação do saque-aniversário tinha como um de seus objetivos principais impulsionar a economia. Ao permitir que os trabalhadores saquem parte do dinheiro anualmente, estimula-se o consumo e a movimentação financeira. Parece simples, mas essa liberação periódica de recursos fomenta desde pequenas a grandes compras, podendo também ser uma mão na roda para o pagamento de dívidas ou para investimentos pessoais, dinamizando assim toda a economia nacional.

Em resumo, o FGTS demonstra ser uma ferramenta de grande valia para a segurança e estabilidade financeira dos trabalhadores. Entender como ele funciona e as maneiras de utilizar esse fundo de forma estratégica pode fazer uma grande diferença na realização de projetos pessoais e na qualidade de vida dos contribuintes.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação