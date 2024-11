Foragidos da Justiça presos pela fiscalização da Base Antônio Lemos, no Marajó

Equipes de fiscalização da Base Integrada Fluvial ‘Antônio Lemos’, que atua no rio Tajapuru, em Breves, no Marajó, identificaram ontem, sábado, 09, dois foragidos da justiça do Estado do Amazonas que tentavam se deslocar em uma embarcação com destino a Belém. Com os dois homens foram encontrados materiais para consumo de entorpecentes.

De acordo com informações da Base Fluvial, por volta de 16h30, a embarcação ‘Itaberaba I’, que havia saído de Manaus, atracou na base para abordagem de fiscalização preventiva. Com o auxílio do cão farejador “Thor”, do Batalhão de Ação com Cães”, foi encontrado com um suspeito três cachimbos para consumo de entorpecentes.

Durante revista pessoal, o passageiro e seu colega foram identificados como foragidos do sistema Judiciário do Amazonas. Contra eles, há condenação pelo crime de roubo no artigo 157 do Código Penal. Aos dois foi dada voz de prisão e ambos foram conduzidos à Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

De acordo com o diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), coronel José Vilhena, as abordagens preventivas ajudam a coibir uma série de crimes e, principalmente, evitar que novos aconteçam. “A abordagem preventiva na luta contra a criminalidade em nossos rios e vias navegáveis é a verdadeira chave para garantir a segurança e a tranquilidade de todos que utilizam nossos rios. Continuaremos a aprimorar nossas estratégias preventivas, buscando sempre a inovação e a integração com outras forças de segurança e a comunidade”, disse.

Imagem: Agência Pará de Notícias