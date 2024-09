Fórum da Cacauicultura incrementa o Festival Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024

Na manhã do 2° dia do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024, iniciou o Fórum da Cacauicultura, espaço técnico-científico de palestras e debates com especialistas do setor produtivo do cacau.

Entre os temas tratados estão: manejo integrado para prevenção da monilíase; orientações de assistência técnica e extensão rural, agroflorestas sustentáveis e experiências compartilhadas com outros estados da Amazônia, como Roraima, Acre e Amapá, além da palestra com o Diretor Nacional de Pesquisa da Federação dos Produtores de Cacau da Colômbia, Omar Amarocho.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz, deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos produtores presentes. “Essa festa é do produtor rural, produtor de cacau. Nós, outros, somos visitantes e estamos aqui para agradecer a vocês. Queremos levar a vocês a cada dia mais conhecimento, para que a gente produza mais, gere renda e segurança para produzir”, destaca.

O titular da Sedap ressaltou ainda, em números, como a produção de cacau movimenta a economia paraense com geração de emprego e renda. “Nós geramos milhares de empregos pelas mãos de vocês que movimentaram 7 bilhões de reais esse ano, com as cerca de 140 mil toneladas de cacau produzidas pelo Pará. Esse valor gerou 1 milhão de reais em impostos, de acordo com a Sefa, para construirmos estradas, escolas, hospitais e assim por diante”, finaliza Queiroz.

APRESENTAÇÕES CIENTÍFICAS

A palestra magna “O cultivo do cacaueiro em sistemas agroflorestais: uma experiência exitosa de agricultura regenerativa e de recuperação de passivos ambientais na Amazônia”, com Dr. Ivan Crespo, engenheiro florestal e docente da Universidade Federal do Paraná (UFPR), iniciou as apresentações técnico-científicas.

Na oportunidade, Dr. Ivan tratou sobre a experiência exitosa do Pará com a implantação dos sistemas agroflorestais. “O Pará hoje é um grande centro de oportunidades na Cacauicultura e a sua vantagem competitiva é de estar produzindo com a biocapacidade do sistema agroflorestal. Os sistemas agroflorestais têm a capacidade de contribuir para a resiliência climática, isso está provado. O cacaueiro que está em sistema agroflorestal, está resistindo muito mais a essa crise climática”, ressalta o engenheiro.

A programação do Fórum é dividida em 4 Painéis temáticos, ao longo deste dia 27. Pela manhã, o Painel 1 – Monilíase do cacaueiro: manejo integrado, medidas preventivas e ações institucionais. Pela tarde, o Painel 2 – Sistemas produtivos sustentáveis com cacaueiros: produção e conservação ambiental no bioma Amazônia: Painel 3 – Aproveitamento integral dos recursos das unidades de produção do cacau nos ecossistemas de várzea e terra firme; e Painel 4 – Mercado, processamento e tributação do cacau na Amazônia.

O Fórum da Cacauicultura é parte da programação do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia e Flor Pará 2024, coordenado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), e com financiamento do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Estado do Pará (Funcacau).

Serviço

O Festival ocorre no Hangar, com entrada gratuita, até esse domingo, 29. Neste sábado, 28, as apresentações continuaram no Painel Acadêmico, das 8h às 12h. E a feira de chocolate e flores é aberta ao público das 14h até 22h. A programação detalhada do Festival Internacional do Chocolate e Cacau e Flor Pará 2024 pode ser conferida na íntegra no site da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Fonte: Sedap/Imagem: Divulgação