The Chosen: Elenco virá ao Brasil para divulgar a quarta temporada

O elenco de The Chosen estará no Brasil no mês de março para participarem dos eventos de estreia da quarta temporada. Os atores Jonathan Roumie, que interpreta Jesus; Paras Patel, intérprete de Mateus; e Lara Silva, que faz a personagem Eden; estarão em nosso país entre os dias 16 e 22 de março nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

A quarta temporada promete partir de onde terminou, com o final emocionante da caminhada de Jesus sobre as águas. Os episódios de estreia também serão liberados nos cinemas da América Latina, Reino Unido, Polônia, Austrália e Nova Zelândia por meio de uma parceria entre os distribuidores. Após o término da temporada completa nos cinemas, The Chosen anunciará a estreia em plataformas de streaming, incluindo o aplicativo The Chosen e outros apps móveis. SOBRE OS ATORES QUE ESTARÃO NO BRASIL Jonathan Roumie (Jesus Cristo) Nascido e criado em Nova Iorque, formou-se em cinema na School of Visual Arts e mudou-se para Los Angeles para seguir atuação em tempo integral.

É conhecido por seu papel como Jesus em The Chosen. Tem créditos em séries como Chicago Med, The Mindy Project e NCIS. Como dublador, participou de Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again. Atua como conselheiro estratégico do Hallow App e estrelou o filme Jesus Revolution. Atualmente, ele vive na Califórnia. Lara Silva (Eden) Brasileira, mudou-se para os Estados Unidos aos 6 anos e foi criada em Fort Lauderdale, Flórida. Frequentou escola de formação de atores e mudou-se para Atlanta em 2016. Além de The Chosen, atuou em séries como Dynasty, Queen of the South e Raising Dion and Bloodline, além do filme Blue Ridge. Paras Patel (Matthew) Nasceu em Orlando, Flórida. Estreou como ator em Teen Spirit e atuou em séries como Nashville, For The People, Fresh Off The Boat e Ray Donovan, além do filme The Duff. É ex-dançarino profissional de Bollywood, fala fluentemente Hindi e Gujarati, e está aprendendo espanhol e português.

SOBRE THE CHOSEN

Baseada na vida de Jesus Cristo, interpretado por Jonathan Roumie, a série tem sido bastante elogiada por sua alta qualidade técnica e pela adaptação da história bíblica. É uma das mais vistas nos streamings Prime Video, Peacock e Netflix e já acumula mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais da produção. Em dezembro de 2023, The Chosen também se classificou como o segundo drama mais assistido e a quarta série não original mais assistida na Netflix Brasil. Distribuída globalmente pela Lionsgate, a história é vista através dos olhos daqueles que conheceram Jesus, tendo como pano de fundo a opressão romana em Israel do primeiro século. A produção retrata uma visão íntima da vida e dos ensinamentos de Jesus. A distribuição nacional é da Paris Filmes em parceria com a 360 WayUp. Assista ao trailer da quarta temporada dublado:

