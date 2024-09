Debate em SP acaba em confusão e com assessor de Nunes agredido

Mais um debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo foi marcado por um episódio de agressão física. No embate, realizado na noite desta segunda-feira (23) pelo Grupo Flow, a confusão envolveu Nahuel Medina, da campanha do empresário Pablo Marçal (PRTB), e Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que terminou o debate com o rosto ensanguentado.

A confusão começou quando Marçal foi expulso do debate nos segundos finais do programa, repreendido pelo apresentador Carlos Tramontina. No momento em que Marçal deixava o púlpito, começou um corre-corre causado por um soco desferido por Medina em Duda Lima.

– Esse rapaz deu um soco no Duda Lima, do nada. Ele ficou sangrando, com o rosto pingando sangue no chão — afirmou Leandro Narloch, chefe de comunicação de Marina Helena (Novo).

Nunes e Duda Lima foram para o 16° Distrito Policial (DP), na Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo, prestar queixa contra Medina. O integrante da campanha de Marçal também foi para a delegacia, acompanhado por um dos advogados do empresário e por Wilson Pedroso, coordenador da campanha do PRTB.

– Ele [Duda Lima] levou um soco do nada, de uma forma covarde. A delegada achou melhor ele ir para o hospital. Não está se sentindo bem, estava com tontura. Estamos indo para o hospital = disse Nunes na saída da delegacia.

Já o advogado e coordenador de campanha de Pablo Marçal, Tassio Renam, disse que Medina foi alvo de uma agressão de Duda Lima antes de desferir um soco no marqueteiro e que um boletim de lesão corporal será registrado por parte da defesa da equipe de Marçal.

