Governo do Pará promove ação para remoção de algas na Praia do Atalaia

Nos últimos dias, a Praia do Atalaia, em Salinópolis, foi tomada por uma grande quantidade de algas marinhas da espécie Sargaço, um fenômeno natural que mudou a paisagem e gerou preocupações entre moradores e turistas.

Para minimizar os impactos e garantir a limpeza da orla, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), iniciou neste domingo, 23, trabalhos com maquinários para a remoção das algas, em apoio à Prefeitura de Salinópolis.

O secretário de Infraestrutura e logística, Adler Silveira, destacou a importância da ação.

“Estamos trabalhando em parceria com a prefeitura para garantir a retirada dessas algas e manter a Praia do Atalaia limpa para os frequentadores. Essa ação demonstra o compromisso do Governo do Estado com a infraestrutura das nossas cidades e o bem-estar da população, especialmente em um dos principais destinos turísticos do Pará”, pontuou.

O Sargaço é um tipo de alga marrom que pode se espalhar rapidamente pelas praias, impulsionado por correntes marítimas, alterações climáticas e aumento de matéria orgânica no oceano.

Apesar de ser um fenômeno natural, seu acúmulo excessivo pode gerar mau cheiro e dificultar o acesso à faixa de areia. Por isso, a Seinfra segue acompanhando a situação e atuando de forma ágil para minimizar os impactos.

Da Agência Pará de Notícias