Servidores da Semtras participam de curso de manipulação de alimentos

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Núcleo de Trabalho, Emprego e Renda (NTER), em parceria com Núcleo Técnico de Vigilância Sanitária (Secretaria de Saúde), promoveram, nos dias 15 e 22 de março, um curso de manipulação de alimentos, para servidores da Semtras.

De acordo com o Chefe do Núcleo de Trabalho, Emprego e Renda da Semtras, Gabriel Augusto Wanghan da Silva, o curso teve como objetivo auxiliar os manipuladores de alimentos no seu trabalho. 22 servidores participaram do curso.

“É importante estar orientado sobre a forma correta da manipulação de alimentos para os servidores da Semtras, todos foram muito participativos,” observou o coordenador.

A nutricionista da Divisa, Samilli Tapajós destacou sobre a importância de cursos assim. ” É importante promover cursos assim, justamente para saberem a manipulação correta de alimentos que são fornecidos para as pessoas que procuram atendimento nos serviços da Secretaria de Assistência Social”.

“Esse curso pra mim foi muito importante pro meu trabalho no Cas Caec, é muito significante para o nosso dia a dia,” disse a participante Alcilene Miranda Pinto, agente operacional de conservação do Cas Caec.

A titular da Semtras, Celsa Brito, ressaltou sobre a necessidade da qualificação“Sabemos como é importante manusear adequadamente os alimentos, para que cheguem com qualidade aos nossos usuários dos serviços socioassistenciais da Semtras, por isso se faz necessário sempre ofertarmos qualificações”, concluiu.

Fonte e imagens: Agência Santarém