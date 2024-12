Grupo de Dança apresenta espetáculo gratuito no Teatro Waldemar Henrique

A Casa de Maniva, um importante espaço cultural para a comunidade LGBTQIAPN+, preta e periférica, foi selecionada pela Fundação Cultural do Pará (FCP) para realizar o projeto “Treinos Abertos” na Casa das Artes. O resultado desse projeto será apresentado no dia 17 de dezembro, às 20h, no Teatro Waldemar Henrique, com entrada gratuita.

O projeto visa difundir a cultura Ballroom, fomentando a prática e o aprimoramento das habilidades dos participantes, culminando em uma grande apresentação que celebrará o movimento na cidade de Belém.

Serviço:

Resultado do projeto ‘Treinos Abertos’

Data: 17 de dezembro

Horário: 20h

Local: Teatro Waldemar Henrique

Endereço: Av. Pres. Vargas, 645 – Campina, Belém – PA

Entrada gratuita