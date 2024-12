Homem se passa por cristão e estupra mulher em monte

Um homem de 29 anos foi preso após se passar por cristão a fim de estuprar uma mulher de 52 anos em um monte de oração, na tarde deste domingo (15). Na ocasião, ele chegava a portar uma Bíblia embaixo do braço a fim de se infiltrar no grupo de maneira mais convincente. O crime aconteceu no bairro Buritis, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Segundo informações apuradas pelo portal G1, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se afastou do grupo para violentá-la. Após o crime, a mulher pediu socorro, e o abusador tentou escapar.

O criminoso acabou sendo localizado pelos policiais em meio à mata. Ele tentou resistir à prisão em flagrante e agrediu os agentes, no entanto, acabou sendo preso e levado para a Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher (Demid).

– Fomos acionados por populares que, inclusive, estavam muito revoltados. Controlamos a situação e conseguimos efetuar a prisão do indivíduo. Ele estava vestido como se fosse mesmo fazer orações. Aparentemente já tinha a intenção de praticar o crime – disse o tenente Dhionathas Carvalho, da 7ª Cia do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), ao R7.

O suspeito tem cinco passagens pela polícia, incluindo por roubo, tráfico de drogas e receptação. Ele estava em prisão domiciliar desde julho deste ano até o dia 6 de dezembro, quando recebeu alvará de soltura.

A Polícia Civil comunicou que a vítima foi levada a uma unidade hospitalar e fez os exames para vítimas de estupro.

Fonte: Pleno News/Fotos: Frames de vídeo / Redes Sociais