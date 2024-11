IFPA/Campus Santarém e Ministério de Desenvolvimento Agrário lançam o programa ‘Mais Gestão’

O Instituto Federal do Pará/Campus Santarém, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, realizam o lançamento do Programa ‘Mais Gestão’. O evento acontece nesta sexta-feira, 29, no auditório do IFPA, e contará com a presença de autoridades, convidados, além da apresentação dos vinte empreendimentos (cooperativas, associações da agricultura familiar ou empreendimentos familiares) selecionados no edital nº 002/2024.

O programa tem o objetivo de fortalecer os empreendimentos produtivos da agricultura familiar, por meio da capacitação dos sistemas de gestão e do aprimoramento do acesso aos mercados, e garantir sustentabilidade econômica a longo prazo e também contribuir para a segurança nutricional da população.

Serviço:

O que? Lançamento do programa ‘Mais Gestão’

Quando? Sexta-feira (29), às 8h30.

Onde? Auditório do IFPA/Campus Santarém, localizado na Av. Marechal Castelo Branco, 621 – Interventoria.

