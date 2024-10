Inscrições para oficina de produção de texto na Casa da Linguagem abrem na próxima terça-feira

A Casa da Linguagem, em parceria com a Fundação Cultural do Pará, oferece oficina de produção de texto. As aulas acontecem de 29 de outubro a 14 de novembro, às 14h. Inscrições a partir de terça-feira, 15.

A oficina explorará as habilidades de leitura e escrita por meio de diferentes gêneros textuais: contos, crônicas, poemas, letras de música e cartas.

Interessados em participar da oficina devem realizar suas inscrições presencialmente na Casa da Linguagem, no período de 15 a 25 de outubro.

Serviço:

Oficina de produção de texto

Datas das inscrições: 15 a 25/10/2024

Datas da oficina: 29/10 a 14/11

Horário: 14h

Local: Casa da Linguagem

Endereço: R. Prof. Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo, Belém

Foto: Divulgação