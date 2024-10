Traslado encerra com mais de 10 horas de procissão da Basílica Santuário à Igreja Santuário Matriz de Ananindeua

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré já está no Santuário de Ananindeua, em Vigília, onde permanecerá até amanhã de madrugada, quando sairá em mais uma romaria, a rodoviária, até o trapiche de Icoaraci, onde será celebrada a missa de abertura do Círio Fluvial. Foram percorridos quase 53 quilômetros, dois a mais, previstos para este ano pela Diretoria de Procissões da Festa de Nazaré.

O Traslado começou por volta das 8h da manhã desta sexta-feira e foi acompanhado por fieis caminhando, correndo, de bicicleta, de carro, de moto. Homenagens ocorreram por todo o trajeto, uma delas, em frente ao Shopping Center Castanheira. A procissão também visitou a Cidade Nova, a sede do município de Marituba e, finalmente, fez o percurso de volta pela Rodovia BR-316, até a Matriz Santuário de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.

Por todo o percurso o que se viu é um espetáculo de fé, devoção, emoção, agradecimento por graças alcançadas, lágrimas e as mais diversas homenagens. Romeiros carregando pequenas imagens de Nossa Senhora, doando água ou alimentos para os romeiros, uma verdadeira irmandade.

Na entrada da Alameda Eliezer Levy, no bairro do Souza, o comerciante Ivan Cardoso, mais conhecido por Biscuí, organiza, há quase vinte anos, a sua homenagem para Nossa Senhora. Ele, juntamente com pessoas da comunidade, organiza uma mesa para um poderoso café da manhã que é servido aos romeiros com frutas, sucos, refrigerantes, pães, doces, bolos, café, nescau, água, enfim, o necessário para o romeiro que vem de longe se fortifique para a caminhada. “O nosso Círio sem essa missão fica vazio” diz Biscuí que, todos os anos, trabalha por bastante meses, guardando latinhas, para poder organizar a tradição.

