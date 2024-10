Israel quer reunião emergencial do Conselho de Segurança

Israel convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira (1º), depois de ter sido atingido por quase 200 mísseis balísticos lançados do Irã, e seu embaixador nas Nações Unidas, Danny Danon, prometeu que haverá uma resposta ao ataque.

– O Irã vai sentir as consequências de suas ações, e isso será doloroso – antecipou Danon.

O embaixador enfatizou que o Irã “mostrou ao mundo sua verdadeira face: a de um Estado terrorista”, que, segundo ele, costumava operar nos bastidores, “mas deixou cair as máscaras”.

– Decidiremos quando e como responder, mas vou lhe dizer uma coisa, faremos com que a nossa presença seja sentida. Eu não aconselharia o Irã a desafiar nossa determinação ou nossas capacidades. Já mostramos isso no passado e mostraremos novamente – acrescentou o diplomata a jornalistas.

Várias consultas intensas ocorrem no Conselho de Segurança neste momento para que o órgão convoque uma reunião de emergência, que o Irã também solicitou no último sábado (28), após a onda de ataques israelenses ao sul do Líbano, mas a reunião não se concretizou.

Danon quer que a reunião do Conselho termine com “uma condenação clara e inequívoca do Irã”, ao mesmo tempo em que criticou o secretário-geral da ONU, António Guterres, por sua reação “decepcionante” logo após o ataque iraniano a Israel ter sido noticiado.

– Em sua declaração, ele basicamente ignorou o agressor e só falou sobre a escalada – disse o embaixador.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL EPA-EFE/SARAH YENESEL