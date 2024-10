Moraes libera contas do X após rede dizer que irá pagar multas

Nesta terça-feira (1º), a rede social X disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) que irá pagar as multas determinadas pela Corte no valor de R$ 28,6 milhões. A empresa também voltou a pedir o desbloqueio da plataforma no Brasil.

O valor representa a multa inicial de R$ 18,3 milhões e mais uma penalidade de R$ 10 milhões após o X voltar a funcionar no Brasil devido a mudanças na estrutura da rede social. Além disso, o valor também engloba uma multa extra de R$ 300 mil.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ao Banco Central o desbloqueio imediato das contas da plataforma para que o pagamento seja feito.

Fonte: Pleno News/Foto: Gustavo Moreno/SCO/STF