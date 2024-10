Biblioteca Arthur Vianna promove sessão de filmes por meio do projeto ‘Cineclube’

Neste mês de outubro serão realizadas sessões do projeto “Cineclube” no auditório Aloysio Chaves, localizado na Biblioteca Arthur Vianna. A programação acontece nos dias 9, 23 e 30 de outubro, às 15h e a entrada é gratuita. Vale lembrar que o espaço possui lotação máxima de 60 pessoas.

Nesta quarta-feira, 9, será exibido o documentário “Mãos de Outubro” que fala sobre uma das maiores festas religiosas do Brasil, o “Círio de Nazaré”, e sobre todos os personagens envolvidos nessa manifestação de fé, como romeiros, operários, escultores, estilistas, decoradores, guardas da Santa, fogueteiros, promesseiros e tocadores de sinos.

Ainda no dia 9, será exibido a obra “O Cangaceiro Trapalhão”, com mais uma aventura de Didi, Mussum, Zacarias e Dedé.

Sinopse – Os Trapalhões vão até o cangaço para uma divertida aventura. Didi é Severino, um pastor de cabras que salva um cangaceiro e seu bando de uma emboscada. Ao mesmo tempo, Mussum e Zacarias conseguem fugir da prisão, e todos se encontram em um mesmo esconderijo onde está também Gavião, vivido por Dedé. Quando o cangaceiro vê que é parecido com Severino, ele lhe dá uma missão que na verdade se revela uma armadilha.

Serviço: Projeto Cineclube

Programação:

09/10 – “Mãos de Outubro” e o “Cangaceiro Trapalhão”, com início às 15h, no auditório Aloysio Chaves, localizado no 3º andar da BPAV.

23/10 – “Promessa Em Azul e Branco” e “O Leitor”, com início às 15h, no auditório Aloysio Chaves, localizado no 3º andar da BPAV.

30/10 – “Tomates Verdes Fritos”, com início às 15h, no auditório Aloysio Chaves, localizado no 3º andar da BPAV.

Texto: Valéria Ramos Ascom/ FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação