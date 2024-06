Jovem atingida por soda cáustica recebe alta hospitalar

Neste sábado (8), Isabelly Ferreira, jovem que foi atingida por soda cáustica na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu alta do Hospital Universitário de Londrina.

Internada desde o dia 22 de abril, Isabelly foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um leito de enfermaria na última segunda-feira (3), onde permaneceu sob cuidados multiprofissionais até sua liberação.

A polícia conseguiu identificar a autora do ataque e o Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia contra Debora Custodio, por tentativa de homicídio qualificado.

Além da acusação criminal, o MP solicita indenização à vítima por danos materiais, morais e estéticos. A denúncia do MP especifica quatro qualificadoras para o crime de tentativa de homicídio: uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil (ciúmes), emprego de meio cruel e feminicídio.

Fonte: Pleno News/Foto: Instagram @isabellf803