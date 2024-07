Justiça proíbe Carreta Furacão de usar o personagem Fonfon

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que a Carreta Furacão está proibida de usar a imagem do personagem Fonfon em apresentações musicais e peças publicitárias. Foi decidido ainda que o grupo deverá pagar R$ 70 mil de indenização por danos morais à família de Orival Pessini, criador do personagem Fofão, que morreu em outubro de 2016.

A sentença ocorre em primeira instância e foi confirmada pela 2ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, na última segunda-feira (15).

O grupo explicou que Fonfon era o personagem mais querido do público e alegou não se tratar de plágio, mas de paródia e homenagem ao boneco original.

No entanto, o desembargador José Carlos Ferreira Alves destacou que “o criador do personagem Fofão já tinha declarado não desejar que seu personagem fosse utilizado para outra finalidade que não fosse o entretenimento do público juvenil, […] por desejo seu, as máscaras e trajes do personagem foram destruídos após o óbito de seu criador”.

Ainda segundo o relator do caso, “uma vez demonstrada a utilização indevida com a modificação não autorizada pelo autor da obra, a conduta ilícita já está caracterizada, sendo o dano dela decorrente presumido”. As informações são do G1.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Programa Pânico