Kartódromo de Paragominas recebe a terceira etapa do Campeonato Paraense de Kart

Por conta dos reparos na pista do kartódromo Bené Maranhense, de Castanhal, a Federação Paraense de Automobilismo [Fepauto] está realizando suas competições de kart no kartódromo da Soja, na cidade Paragominas, no nordeste paraense.

No sábado, 15, vai acontecer a terceira etapa do campeonato com provas nas categorias sênior, super sênior, graduados, novatos, cadetes, mamute e batom.

A programação começa na sexta-feira, 14, com treinos livres a partir das 14h. Às 19h acontece sorteio dos motores.

No sábado, 15, às 8h tem o primeiro Warmup. O segundo, uma hora depois.

Largadas

13h – Largada da primeira bateria: Cadete e Mirim

13h30 – 1ª Bateria Super Sênior, Mamute e Batom

14h – 1ª Bateria Novatos

14h30 – 1ª Bateria Graduados e Sênior

15h – 2ª Bateria Cadete e Mirim

15h30 – 2ª Bateria Super Sênior, Mamute e Batom

16h – 2ª Bateria Novatos

16h30 – 2ª Bateria Graduados e Sênior

17h30 – Premiação aos kartistas

Classificação

Na categoria Novatos com a participação de nove pilotos, a liderança é do piloto Heitor Paes, 26 pontos, seguido por Miguel Spohr, 15; Flavinho Carminati, 13; Andrezinho Nascimento,12; Arthur, 9 pontos.

Flávio Carminati lidera a categoria graduado com 26 pontos. Luiz Kenji é o segundo com 15. Seguido por Fernando Bau, 13; Carmo Neto, 12 e Diovane Pantera com 9 pontos. Onze pilotos estão nesta categoria.

No super sênior com participação de nove pilotos, Emerson Brina é o líder com 23 pontos. Nivaldo Souza, o segundo com19 pontos; Marco Lott, terceiro com 16; Marcos Marques, quarto com 13; Antônio Rosalvo com 9 e Renato Bernar com 8.

No sênior com 11 pilotos, a liderança é do piloto Marco Antônio com 21. Mauro Folha, segundo com 21; Gabriel Belusso, terceiro colocado com 17; Adriano Quarella, quarto com 16 e na quinta colocação Marcelo Bernar também com 16 pontos.

Imagens: Divulgação