Viraliza vídeo de confusão generalizada na sede do Remo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada durante um evento realizado no estacionamento da sede do Clube do Remo. Testemunhas relatam que os envolvidos discutiram por diversas vezes antes do confronto físico.

O vídeo mostra pessoas se agredindo e arremessando objetos, enquanto outras tentam intervir.

Segundo a assessoria do Remo, o evento foi um sucesso, mesmo com o incidente.

Acompanhe a nota oficial do clube:

“O Clube do Remo tomou conhecimento da confusão momentânea ocorrida no evento realizado neste sábado, 14, na sede social do clube. A diretoria azulina classifica o episódio como isolado e trabalha para identificar e responsabilizar os envolvidos na briga. O clube reitera, ainda, que o fato não comprometeu o sucesso do evento.”

Vídeo rede social

https://www.instagram.com/reel/DDpPaaLu5Mr/?igsh=MTRpZnV1aDNycjNpeQ==