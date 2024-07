Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues se filia ao PT

O senador Randolfe Rodrigues (AP), líder do governo no Congresso Nacional, se filiou ao Partido dos Trabalhadores nesta quinta-feira (18). O parlamentar estava sem partido desde maio de 2023, quando deixou a Rede Sustentabilidade.

A assinatura de filiação ocorreu no Palácio do Alvorada. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estavam presentes a primeira-dama Janja da Silva, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Se trata de um retorno de Randolfe à sigla de Lula. Ele já exerceu mandato de deputado estadual pelo PT entre 1999 e 2005, deixando o partido no ápice do escândalo do mensalão.

Quando deixou a Rede Sustentabilidade, no ano passado, o parlamentar já sinalizou que retornara ao PT. Ele se aproximou mais de Lula durante as eleições de 2022.

A saída do senador da Rede ocorreu em meio a um atrito com a principal expoente do partido desde a criação da sigla, a ministra Marina Silva, atual chefe do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O principal conflito entre os dois na época estava relacionado a uma decisão do Ibama que negou à Petrobras a autorização para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas.

Enquanto Marina era contrária ao empreendimento por considerá-lo “altamente impactante” ao meio ambiente, Randolfe, por sua vez, era favorável ao projeto e chegou a criticar o parecer do Ibama.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR