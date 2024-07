‘EcoArte’ e ‘EcoZoo’ garantem diversão no Mangal das Garças neste domingo (21)

No próximo domingo (21), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, terá programação gratuita em dose dupla para a criançada. No início da manhã, às 9h, o Projeto ‘Momento Ecozoo’ proporcionará a interação com a fauna local, ao apresentar aos visitantes o ‘Alba’, um Gavião de Cauda Branca que vive no parque. Em seguida, a partir das 10h, a turma do Clube da Animação realizará uma oficina de confecção de ball flags, (bolas), além de um show de talentos.

Os domingos de julho têm oferecido muita diversão no Mangal das Garças. Os projetos “EcoArte” e “Momento EcoZoo” promovem diversas oficinas gratuitas ao público infantil, com muita brincadeira e educação ambiental.

MOMENTO ECOZOO

A programação do próximo domingo (21) iniciará às 9h da manhã, com o Projeto “Momento EcoZoo”, quando a equipe de tratadores do Parque apresentará às crianças e ao público o rapinante batizado como ‘Alba’, um Geranoetus albicadatus, popularmente conhecido como Gavião de Cauda Branca. Será possível conhecer a ave de perto e saber curiosidades sobre o animal. O projeto tem como objetivo estimular, principalmente entre as crianças, o respeito e o cuidado com a natureza.

ECOARTE

Às 10h, a programação do Projeto Ecoarte será com a do turma do Clube da Animação, que fará uma oficina de confecção de ball flag, uma espécie de brinquedo circense em formato de bola, que será feito a partir de jornais e materiais recicláveis. Na ocasião, as crianças também serão convidadas a mostrar suas habilidade em show de talentos muito especial em meio à natureza.

Mangal – Após a programação infantil, os visitantes podem aproveitar e fazer um passeio ecológico pelos espaços do Parque, promovendo uma experiência única de contato e contemplação da natureza em família. O Parque estará em pleno funcionamento e todos os espaços monitorados poderão ser visitados, como a Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol e o Museu da Navegação. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria, no valor de R$ 7,00.

O Mangal das Garças também mantém uma programação diária gratuita, confira:

08h30 – Alimentação das iguanas

09h – Apresentação mini rapinantes (de terça a sexta-feira)

10h – Soltura de borboletas

10h30 – Alimentação das tartarugas no lago

11h – Alimentação das garças

11h15 – Voo do gavião Alba

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio das corujas (de terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Os Projetos ‘Momento EcoZoo’ e ‘Ecoarte’ têm como objetivo fomentar a educação ambiental e o desenvolvimento infantil, abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa e são iniciativas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e da Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças.

Serviço:

Projetos “Momento EcoZoo” e “Ecoarte”. Domingo (21/07), a partir de 09 h. Entrada gratuita, no Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha, Belém.

Texto de Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Brasil/Foto: Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000