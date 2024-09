“Maníaco do carro” pode ter sido executado por ‘tribunal do crime’

A Polícia Civil de São Paulo segue nas buscas pelo homem conhecido como “maníaco do carro” ou “maníaco do Uno” e não descarta a possibilidade de ele ter sido executado. Solirano de Araújo Sousa, de 48 anos, tentava agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo na região da Mooca, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a polícia, a execução pode ter se dado pelo chamado “tribunal do crime”, organização informal ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Alguns crimes não são “tolerados” pela facção, como abusos sexuais, sendo passíveis de punições severas.

O pedido de prisão temporária de Solirano foi solicitado pela autoridade policial do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca) e deferido pela Justiça na última quinta-feira (19).

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, o suspeito ficava parado ao lado do seu veículo, um Fiat Uno, enquanto aguardava a passagem das vítimas para tentar arrastá-las até seu carro. Muitas mulheres se manifestaram dando até informações sobre as características do suspeito, que costuma usar boné vermelho.

O homem teria realizado ao menos sete ataques. De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP), o veículo do indivíduo foi localizado e apreendido na última quarta (18). Dentro do automóvel, os policiais encontraram uma faca e também roupas. As forças policiais continuam atuando para localizá-lo e as diligências prosseguem para esclarecer os fatos. Não há informações sobre os dias exatos em que os ataques ocorreram.

A polícia chegou a pedir à população informações que possam auxiliar as autoridades a localizar o agressor por meio do Disque Denúncia 181 e pelo site.

