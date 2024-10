Messi e Almada juntos na seleção argentina para as Eliminatórias

A seleção argentina de futebol continua sua trajetória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Recentemente, uma notícia trouxe alegria para os torcedores: Lionel Messi voltou para a Albiceleste após se recuperar de uma lesão séria.

Paralelamente, há outro nome que vem ganhando destaque e chamando a atenção. Thiago Almada, talentoso meia do Botafogo, foi convocado e está pronto para fazer história. Com atuações de impacto no Brasileirão e também na Libertadores, o jovem argentino está em ascensão no cenário internacional.

Quem é Thiago Almada?

Natural da Argentina, Thiago Almada iniciou sua carreira no Vélez Sársfield antes de se transferir para o Botafogo. No Botafogo, ele se tornou peça-chave para a equipe, contribuindo significativamente para a classificação do time às semifinais da Libertadores com dois gols marcados em doze jogos.

A habilidade de Almada em controlar o meio-campo e criar oportunidades de gol fez dele um dos principais nomes a serem observados nas próximas competições. Sua versatilidade e visão de jogo são algumas das suas principais características.

Como Thiago Almada Pode Impactar a Seleção Argentina?

Com a convocação de Thiago Almada, Lionel Scaloni adiciona talentos frescos ao elenco, buscando alternativas para diversificar o jogo. Mas como Almada pode transformar o desempenho da seleção argentina?