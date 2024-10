Entenda doença que faz Evaristo Costa perder meio quilo por dia

O jornalista Evaristo Costa viralizou nesta semana ao compartilhar que se sentia “definhando” por ter perdido 22 quilos em três semanas. Em média, ele está perdendo meio quilo por dia, em decorrência da Doença de Crohn.

– Me sinto definhando, é como eu explico ao médico. Todos os dias, eu me sinto definhando – explicou, em participação do PodCringe.

O diagnóstico veio em 2021, mas segundo o apresentador, as crises têm se agravado, com até 40 idas ao banheiro.

A Doença de Chron não tem cura, sendo os tratamentos direcionados apenas para os sintomas.

– É uma doença que é possível você colocá-la em remissão. Não recebi nenhum diagnóstico de uma doença terminal. Posso colocá-la em remissão e posso viver normalmente, mas ainda não aprendi a lidar com ela. Ainda não encontramos o remédio certo para estabilizá-la – disse o jornalista de 48 anos.

Doença de Chron, que é uma das enfermidades que afetam o intestino. É uma síndrome inflamatória do trato gastrointestinal. De natureza autoimune, ela acarreta lesões no intestino.

Os sintoma costumam ser dor abdominal, cólicas, diarreia, perda de peso, perda de apetite, cansaço, e sangramento retal.

Para o diagnóstico, o médico, geralmente um gastroenterologista ou proctologista, solicita endoscopia, colonoscopia, enteroscopia, raio-X, ultrassonografia, ressonância magnética e exame de sangue.

As principais causas são: predisposição genética; alterações no sistema imunológico; tabagismo e consumo de alimentos ultraprocessados.

Em relação à alimentação, é recomendado evitar alimentos ricos em gordura e açúcar, ultraprocessados, bebidas gaseificadas, alimentos e bebidas com cafeína, cascas de vegetais e frutas.

Quando as outras formas de tratamento não melhoram os sintomas, pode ser realizada a cirurgia. A falta de um tratamento adequado pode provocar a evolução para um câncer de cólon e reto.

Fonte: Pleno NEws/ Fotos: Reprodução/YouTube Domingo Espetacular // Reprodução/Instagram