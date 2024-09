Método de ensino estimula o aprendizado do inglês em escola da rede estadual

As aulas de inglês da Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Belém, vão muito além do caderno e do livro, porque a unidade de ensino decidiu inovar, com mais dinamismo à sala de aula. Por meio do projeto “Literary Reading: Training Little (leitura Literária: Pequenos Leitores)”, estudantes são motivados a aprender o novo idioma com atividades lúdicas. A iniciativa é trabalhada desde o primeiro ano do Ensino Fundamental e visa levar a literatura para a sala de aula, com leituras bilíngues, português e inglês.

“O objetivo é formar pequenos leitores a partir da série que eles estão, então a proposta é levar o livro em inglês, fazer a leitura com eles e depois fazer a leitura em português, então é uma forma bilíngue, e aí com isso incentivar o gosto pela leitura, que eles tenham a fascinação por livros, estimular a imaginação, o aprendizado pelo inglês, e fazer com que eles tenham o hábito de ouvir, o listening, trabalhar o listening, porque depois eu trabalho muito a repetição do determinado vocabulário da obra que está sendo proposta”, conta Márcia Almeida, professora.

A educadora também envolve o projeto em formato digital, onde, em parceria com o Laboratório de Informática, os estudantes escutam a obra, na forma nativa, e acompanham as animações referentes à obra, bem como participam de jogos de memorização e desafios voltados à temática lecionados no dia.

Para Elias Ferreira, estudante do 2º ano do Ensino Fundamental, todas as aulas são divertidas. “Gosto muito de falar inglês, a professora brinca, explica as histórias. Gosto muito da lagarta comilona, a historinha. Também gosto da parte da escrita”, disse o aluno.

A mesma opinião é compartilhada pela também estudante do 2º ano do Fundamental, Elaine Araújo. “Gosto muito de estar na aula e aprender com meus colegas. A professora coloca a gente no computador e ficamos ouvindo a historinha e depois conversamos sobre ela, isso é muito legal, e ainda tem o friozinho da sala”, afirma a aluna.

A diretora da unidade escolar, Elizabeth Nogueira, destaca a satisfação em ver os alunos felizes. “Quando se trabalha desde essa fase, a questão da língua estrangeira, e aí acredito que lá na frente vai despertar para esse nosso aluno essa habilidade de ele escolher, lá no futuro, também ser um professor de inglês ou partir para outra profissão que vá precisar desse componente e consequentemente auxiliar na vida profissional dele. E é assim uma satisfação muito grande, ver no rosto das nossas crianças essa alegria, essa vontade de participar, de estar ali inserido, não tem preço”, finaliza Elizabeth Nogueira, diretora da Escola Barão do Rio Branco.

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Dias/Ascom Seduc