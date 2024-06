Milhares de brincantes seguem o Arrastão do Pavulagem no centro de Belém, no primeiro dia de contrentração na Praça da República

Sob o tema “Arrial do Saber”, aconteceu na manhã deste domingo, no centro da capital paraense, a primeira concentração do 37º ano de celebração da cultura paraense pelo Arrial do Pavulagem que, neste ano, destaca a importância da sabedoria da mulher que guarda as tradições e saberes da Amazônia nos mais variados aspectos da cultura e da medicina do saber. A concentração começou às 9h em frente ao Theatro da Paz, de onde os brincantes saíram no cordão pela Avenida Presidente Vargas levando muita música que conta a história de Belém, do Pará e da região Amazônica. O final do evento acontece em meio a uma grande festa na Praça Waldemar Henrique, onde estão erguidos os mastros que ficarão até o dia 7 de julho, último dia brincadeiras tradicionais desta fase de festas juninas. A festa se encerra com o show da banda do Arrial do Pavulagem, que executa canções que celebram a cultura amazônica, suas lendas, danças e ritmos, criando uma atmosfera de celebração e pertencimento do que é de nossa região.

Segundo informações prestadas à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ por Ronaldo Silva, presidente do Instituto Cultural Arraial do Pavulagem, durante as concentrações, em número de quatro todos os anos, a área se torna “um lugar de troca de saberes. É uma escola sem paredes”. Ele recomenda que as pessoas cheguem à Praça da República para “brincarem na paz, na harmonia, a fim de que os arrastões fiquem sempre mais bonitos, celebrando a ordem, a cultura, a paz e a alegria de todos”.

Os próximos arrastões estão programados para os domingos 23 de junho, véspera de São João Batista, o dono da festa; 30 de junho, dia de São Marçal, quando a igreja celebra a festa de São Pedro ou o Dia do Papa; e 7 de junho, que encerra a quadra junina e abre-se espaço para o veraneio no Estado do Pará.

Imagens: Reprodução