Choque frontal deixa veículo esmagado no Km 180 da rodovia Berlém-Brasília

A Rodovia BR-010, mais conhecida por Belém-Brasília, foi palco, neste domingo, 16, de mais um grave acidente, desta feita, envolvendo uma carreta que transportava um carregamento de soja e um veículo de passeio. Os dois veículos se chocaram de frente e o carro menor ficou reduzido a um monte de ferro velho retorcido e queimado, haja vista que, com o impacto da colisão, esse pegou fogo.

Um diligência da Polícia Rodoviária Federal se destacou até o local do acidente, o KM 180, altura do município de Paragominas, no sudeste paraense para levantar a situação.

A primeiras informações davam conta de que o condutor da carreta não sofreu ferimentos, mas não se sabia, até o fechamento desta matéria, o número de ocupantes do carro pequeno que, provavelmente, faleceram em razão da violência da trombada.

O motorista da carreta não teve sua identidade informada, mas é a testemunha ocular dos fatos e deve prestar esclarecimentos à PRF e à Polícia Civil de Paragominas, que conduzirá o inquérito aberto para apurar os fatos.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais