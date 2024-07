Militares comemoram 50 Anos do Curso de Formação de Soldados da Força Aérea Brasileira

Uma programação festiva organizada pela segunda turma de 1974 marcou os 50 Anos do Curso de Formação de Soldados da Força Aérea Brasileira da Aeronáutica. A solenidade aconteceu no último domingo, 14, na sede campestre do Cassazum, conduzida pelo suboficial da Aeronáutica, Yedo Mendes, que destacou a presença de vários militares que fizeram parte da segunda turma. Alguns vieram de outros estados, onde residem, e parabenizaram o idealizador da programação, Yedo Mendes, o qual ficou emocionado após ressaltar os momentos bons que tiveram os integrantes da segunda turma, e lembrou de alguns qure não puderam comparecer na programação festiva, contudo, ressaltou que a maioria da turma estão vivos e muito bem de saúde.

“Essa nossa segunda turma formada em 1974, fomos incorporados às fileiras da Força Aérea Brasileira, em 15 de Julho de 1974, no Primeiro Comando Aéreo Regional, para a realização do Curso de Formação, e posterior classificação nas Unidades Subordinadas da área. Essa data escolhemos para realizarmos um encontro dos amigos e comemorarmos os 50 Anos da nossa incorporação na Força Aérea Brasileira”, disse Yedo Mendes emocionado.

O militar mostrou a sua desenvoltura no Curso de Formação de Soldado, hoje, Suboficial, classificado em primeiro lugar. Com isso, Yedo conseguiu um delicioso almoço realizado no último domingo, na sede campestre do Cassazum, proporcionando os parabéns aos amigos integrantes da segunda turma presentes.

“Por sinal, do total de 125 incorporados, apenas 97 estão entre nós e 28 faleceram”, disse Yedo Mendes.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar