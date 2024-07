Detran intensifica ações de fiscalização no segundo final de semana de julho no Pará

As equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) seguem com as ações preventivas em 40 muncípios paraenses, durante a “Operação Verão 2024”, realizada até início de agosto deste anos. Somente no período de 4 a 14 de julho, foram registradas 4.155 autuações e 184 remoções. No mesmo período, em 2023, esses números foram, respectivamente de 3.183 e 125. Só nos primeiros 14 dias do mês de julho, 41 pessoas foram presas pelo crime de alcoolemia, sendo que,em 2023, foram regitrados 36 casos.

O Detran registrou ainda 47 autuações a condutores pela recusa de se submeter ao teste de constatação de embriaguez, conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Já no artigo 165, do CTB, que dispõe em dirigir sob a influência de álcool, foram 102 infrações.

Conforme o órgão de trânsito, os agentes realizam monitoramento do fluxo de veículos nos municípios mais procurados durante o verão paraense. Equipes realizam o patrulhamento organizando o tráfego e coibindo as irregularidades constatadas no trânsito.

“No primeiro final de semana de julho contamos um resultado com a incidência no cometimento de ultrapassagem em local proibido e ainda alguns condutores sob a influência de álcool. A atuação do último final de semana foi para intensificar a ação de coibir estas práticas. Na BR-316 constatamos uma alta concentração de veículos em pontos inclusive onde há travessia de pedestres no retorno para a capital apartir das 17h, perdurando até 20h. Equipes ficaram posicionadas para coibir o tráfego pelo acostamento, prática que tem prejudicado o trânsito nas duas pistas de rolamento da rodovia”, explicou Ivan Feitosa, coordenador de Operações do DETRAN.

Imagem: Agência Pará