Mosqueiro e Outeiro recebem melhorias na rede elétrica para o verão

A distribuidora realiza o serviço preventivo que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e estabilidade do fornecimento de energia.

Com a chegada do veraneio, a Equatorial Pará montou um plano de ação para garantir ainda mais estabilidade e segurança no fornecimento de energia elétrica nos distritos de Mosqueiro e Outeiro, locais de grande fluxo de pessoas durante esse período.

São realizadas podas em vegetações que estão próximas à rede, e também, a manutenção do circuito, com troca de cruzeta, fiação e outros componentes técnicos. Além disso, a operação tem reserva técnica de transformadores, postes, cabos, além de equipes de sobreaviso para o atendimento em casos de emergência.

De acordo com Valdeci Chagas, executivo de Manutenção da Equatorial Pará, essa ação tem foco em locais estratégicos em regiões que vão ter um aumento de fluxo durante o verão.

“Estamos comprometidos em assegurar um verão com energia estável e de qualidade para os moradores e visitantes de Mosqueiro e Outeiro. Nossas equipes estão empenhadas em realizar todas as ações necessárias para garantir a segurança e eficiência da rede elétrica durante esse período de alta demanda”, enfatiza Valdeci.

Região Nordeste

Desde maio, em cidades do Nordeste do Pará, a Equatorial Pará também realiza ações que visam reforçar o sistema elétrico, com melhorias e manutenções preventivas na rede de energia elétrica.

Já receberam ou ainda vão receber ações nos próximos dias os municípios de Salinópolis, Bragança, Marudá, Marapanim, Maracanã, Barcarena e Abaetetuba, que, também, terão um aumento de equipes para atendimento às demandas emergenciais. Para os balneários de Marudá e a ilha de Maiandeua – e os distritos de Camboinha, Fortalezinha e Algodoal, serão adicionadas equipes para fortalecimento das ações.

Canais de atendimento

A Equatorial Pará reforça que toda falta de energia deve ser registrada nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.