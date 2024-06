Sefa apreende cinco toneladas de vasilhas plásticas em Cachoeira do Piriá 

Equipes de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, apreenderam cerca de cinco toneladas de produtos plásticos destinados a contribuinte do ICMS no estado do Pará, que saiu de São Luis, no Maranhão, com destino a Belém. A apreensão ocorreu na última segunda-feira, 24.

“Durante os procedimentos de fiscalização o condutor do veículo apresentou nota fiscal dos produtos plásticos, destinados a contribuinte do Estado do Pará, com o valor de R$ 1.543,00. A equipe determinou que o veículo, um caminhão de sete eixos (bitrem), fosse encaminhado para verificação da carga, pois o documento fiscal trazia itens a R$ 0,05, gerando suspeita de subfaturamento do valor da mercadoria, o que foi constatado após a verificação”, contou o coordenador da unidade Gurupi, Marlon Santos.

No dia seguinte a empresa proprietária da carga apresentou uma planilha com todos os itens e os preços reais. O valor informado da mercadoria foi de R$ 214.671,27, que resultou na lavratura de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 57.102,56, referente a impostos e multa, que já foi pago e a mercadoria liberada.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação