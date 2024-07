MRN lança curso de operação de máquinas pesadas em Oriximiná e promove qualificação profissional no setor de mineração

Raimundo da Silva Filho é morador da Comunidade do Castanhal, localizado na Zona Rural de Oriximiná, no Pará, e aos 41 anos, resolveu concretizar um desejo antigo: trabalhar com máquinas pesadas. Foi com este objetivo que ele iniciou nesta semana, ao lado de outros 12 alunos oriundos de comunidades da região, um curso de capacitação promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN), em parceria com as empresas Komatsu e AC Parceria e Terraplanagem. A iniciativa faz parte do Programa KOP-B (Komatsu Operator Program Beginner – Programa Operador Iniciante) e visa preparar operadores de máquinas pesadas, oferecendo tanto treinamentos teóricos quanto práticos.

Raimundo agradeceu pela oportunidade que ele garante que pretende não deixar passar. “Eu dizia que a primeira coisa quando recebesse minha habilitação seria fazer esse curso. Eu agradeço a Deus por ter esta oportunidade que, com certeza, vai abrir muitas portas para mim porque tanto a MRN quanto a Komatsu são empresas muito faladas no mercado de trabalho”, disse.

O curso tem duração de dois meses e conta com aulas práticas e teóricas, proporcionando aos participantes uma formação completa na operação de máquinas pesadas. A moradora da Comunidade Boa Vista, Gisele Ferreira, vê no curso uma chance de avanço profissional. “Eu escolhi fazer esse curso porque é mais uma oportunidade para engajar minha carreira. As oportunidades devem ser agarradas e eu quero crescer, entrando em uma empresa que me dê reconhecimento. Hoje, para as mulheres, é muito difícil entrar na mineração. Quero ser vista e reconhecida um dia”, declarou.

A preparação dos alunos ficará sob a responsabilidade do instrutor e consultor técnico da Komatsu, Eduardo Ângelo do Bom Conselho, que destacou a parceria com a MRN para realização do curso e a chance de levar qualificação profissional até moradores de comunidades quilombolas e ribeirinhas. “O programa consiste em formar operadores de equipamentos para mineração, obedecendo todos os critérios de segurança existentes. Trazer para a região equipamentos de médio e grande porte é difícil e esta união com a empresa é fundamental para oferecer aos alunos a oportunidade de conhecerem os equipamentos e as normas de operação, com toda a segurança possível”, explicou.

Hugo Fernandes, supervisor de treinamentos da Komatsu Brasil, destacou os pilares do programa KOP-B que, segundo ele, converge com as ações da MRN voltadas para as comunidades. “A MRN tem o propósito de investir nas comunidades locais, algo muito alinhado ao que o KOP-B propõe, que nada mais é do que investir nas comunidades vizinhas por meio da educação técnica e corporativa. O curso é para aqueles que desejam iniciar uma carreira como operadores de máquinas e eles terão a oportunidade de experimentar a primeira operação desses equipamentos”, reforçou.

Para Magda Damasceno, gerente de Desenvolvimento de Pessoas da MRN, a iniciativa pode fortalecer a economia da região, oferecer novas oportunidades de emprego e desenvolvimento comunitário, sem deixar de garantir uma maior relação entre a empresa e os moradores de comunidades da região. “Os cursos profissionalizantes abrem as portas do mercado de trabalho, então, dessa forma, as comunidades têm a oportunidade de ampliar condições de emprego e renda. Toda formação é uma troca. Nós ensinamos, mas também aprendemos. Aqui, temos a possibilidade de aprender com as comunidades e elas têm a chance de levar conhecimentos técnicos que vão ampliar a rede de contatos e as oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou.

Imagens: Divulgação